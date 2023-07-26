«Очень боялась его»: как Марк Захаров изводил любимицу публики

Работа с Марком Захаровым была честью для всех актеров, но для некоторых из них она стала еще и большим испытанием. Порой строгость режиссера не имела границ. И Олеся Железняк знает об этом как никто другой.

Актриса училась на курсе знаменитого постановщика. В «Ленкоме» она служит больше 20 лет, из которых немало провела бок о бок с Захаровым. Но режиссер изводил любимицу публики своими претензиями, у которых была своя причина.

По словам звезды сериала «Моя прекрасная няня», Марку Анатольевичу не нравилось, что артистка играла преимущественно в антрепризах. Этим недовольством и объяснялось строгое отношение режиссера к актрисе. Железняк знала, что за словом в карман режиссер не полезет, и его замечания воспринимала болезненно.