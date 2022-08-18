Обжорам на зависть: как сейчас выглядит скандальная звезда «Универа» Настасья Самбурская
Актриса провела колоссальную работу над собой.
Настасья Самбурская обрела известность после выхода сериала «Универ. Новая общага», в котором сыграла одну из студенток — Кристину. С тех пор прошло много лет, и звезда заметно изменилась.
Артистка взялась за себя и увлеклась бодибилдингом. Львиную долю своего времени она проводит в спортзале, призывая своих многочисленных поклонников последовать ее примеру.
В своих социальных сетях актриса на зависть обжорам опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала свои накачанные мышцы. В подписи к кадру она уточнила, что если кто-то хочет иметь такое же тело, как у нее, то ему придется побороть собственную лень и начать усердно тренироваться.
Впрочем, далеко не все в восторге от того, как теперь выглядит скандальная звезда.
«Анастасия, нельзя так над собой издеваться», «Уже на мужика стала похожа», — подметили подписчики.
Нашлись и такие, кому не понравилась коротая стрижка Самбурской с ее многочисленными татуировками.
«Волосы отпусти», «Жаль, что на такой очаровашке все эти тату», — гласят комментарии в Сети.