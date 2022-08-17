Обычному россиянину не по карману: правда об отдыхе Бузовой слили в Сеть

Знаменитость предпочитает себе ни в чем не отказывать.

Ольга Бузова активно рассказывает о своих приключения в социальных сетях. Не так давно, например, артистка отправилась на отдых в Сочи и Анапу. Многие поклонники попытались узнать подробности коротких каникул звезды «Дома-2», однако Бузова предпочла не раскрывать детали. Как оказалось, стоимость номера, в котором останавливалась телеведущая, сопоставима с самыми дорогими курортами мира.

Как пишет портал WomanHit , за отдых, сопоставимый с каникулами Бузовой, поклонникам придется выложить весьма значительную сумму. Одна ночь в отелях, где живет телеведущая, может доходить до 25 тысяч рублей. В итоге только на проживание уходит 175 тысяч рублей.

Кроме того, телеведущая регулярно ужинает в фешенебельных ресторанах и не отказывает себе в незабываемых экскурсиях. Таким образом, отдых в стиле Бузовой может обойтись желающим в несколько миллионов рублей всего лишь за неделю и даже меньше.