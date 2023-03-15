Обычная грузная мексиканка: фанаты впали в ступор, увидев Сальму Хайек без утяжки

Сальма Хайек не собирается покидать ряды первых красоток Голливуда. Актриса продолжает активно развивать свою карьеру и часто появляется на красных ковровых дорожках. Между тем за спиной артистки шепчутся о том, что она уже давно не горячая штучка.

Очередная церемония премии «Оскар» не обошлась без знойной брюнетки. На публике актриса показалась в ярко-оранжевом платье в пол, подчеркнувшем ее тонкую талию. Однако вскоре выяснилось, что все дело в утяжке, а фигура знаменитости вовсе не такая стройная.

Так, в Сети горячо обсуждают видео, в кадрах которого Хайек запечатлена в домашней обстановке. Артистка вернулась с торжественного мероприятия, поэтому поспешила избавиться от эффектного наряда. Увидев ее в расстегнутом платье, многие интернет-пользователи впали в ступор: вместо шикарной женщины перед ними появилась грузная мексиканка, которую секс-символом уж точно не назовешь.