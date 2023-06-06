Объявился настоящий наследник империи Вячеслава Зайцева: это не сын

С момента, когда не стало известного русского кутюрье, которого в западных странах называли Красный Диор, прошло чуть больше месяца. Но скандалы и интриги даже и не думают утихать. Немало пересудов вызвал единственный сын Зайцева Егор. Его поведение многие считают неподобающим и говорят о том, что сын не любил своего отца. Но больше всего, пожалуй, общественность возмутило то, что он едва ли не сбежал с похорон родителя.

И, как нередко это бывает, еще не успели предать земле тело, как активно начался раздел наследства именитого дизайнера. С одной стороны кажется, что споров и разногласий в этой ситуации никаких быть не может. У Вячеслава Зайцева остался единственный родной сын, ему и должна перейти по наследству вся модная империя. Но в действительности вопросы с наследством, а тем более с таким, никогда не решаются легко и просто. Так же произошло и в этом случае.

Очень быстро после кончины кутюрье объявился неожиданный наследник, любимая модель Зайцева Эдуард Кривенко. Мужчина заявил, что именно он был самым близким человеком для покойного дизайнера, а сыну отец был совершенно не нужен. Кроме того, на ток-шоу «Малахов» Эдуард сообщил, что у него якобы даже есть завещание, в котором дизайнер все имущество передал ему. Но покажет он его только в суде. Чем закончится история и кто окажется самым близким, пока не ясно. Но уже совершенно понятно, что ситуация складывается довольно скандально.