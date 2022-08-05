Объявили в розыск: Пугачеву настиг очередной удар

Не так давно выяснилось, что Алла Пугачева является владелицей обширного автопарка. В ее гараже числится девять транспортных средств, среди которых лимузины и минивэн. Но, как оказалось, судьба некоторых иномарок находится под вопросом. Например, один из джипов Примадонны объявили в розыск.

По словам адвоката Андрея Алешкина, обычно розыскные действия начинаются после того, как владелец авто подает заявление об угоне. Его поиски могут длиться годами, и все это время машина будет числиться в данных правоохранительных органов. При каких обстоятельствах неизвестные угнали иномарку Пугачевой, неизвестно. Но это не первая проблема с ее «ласточками», сообщает «Комсомольская правда ».

Два года назад «Мерседес» артистки стал объектом внимания судебных приставов, которые наложили на машину арест. Традиционно это случается, если у собственника накопились долги по налогам. А в этом году уже после того, как Пугачева покинула России, другая машина из ее гаража попала в аварию: на перекрестке в столице водитель певицы протаранил легковое авто. К счастью, обошлось без жертв.