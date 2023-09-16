Обстоятельства гибели звезды сериала «Солдаты» шокировали его близких
Актер не дожил до 62 лет.
16 сентября стало траурным днем для поклонников сериала «Солдаты». Ранним утром СМИ сообщили о смерти Вячеслава Гришечкина, сыгравшего в культовом шоу роль Староконя. Причиной стали проблемы с сердцем.
Как оказалось, актер почувствовал недомогание еще неделю назад, после чего его госпитализировали, но от прессы эти новости скрывали.
Поэтому информация о кончине звезды стала для фанатов, коллег и друзей громом среди ясного неба. Люди из окружения артиста до сих пор шокированы тем, что 61-летний Гришечкин, который редко жаловался на проблемы со здоровьем, ушел из жизни так рано и неожиданно.
«15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!» — сообщила порталу КП лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова