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Обстоятельства гибели звезды сериала «Солдаты» шокировали его близких

16 сентября 2023 10:44
Обстоятельства гибели звезды сериала «Солдаты» шокировали его близких

Актер не дожил до 62 лет.

16 сентября стало траурным днем для поклонников сериала «Солдаты». Ранним утром СМИ сообщили о смерти Вячеслава Гришечкина, сыгравшего в культовом шоу роль Староконя. Причиной стали проблемы с сердцем.

Как оказалось, актер почувствовал недомогание еще неделю назад, после чего его госпитализировали, но от прессы эти новости скрывали.

Поэтому информация о кончине звезды стала для фанатов, коллег и друзей громом среди ясного неба. Люди из окружения артиста до сих пор шокированы тем, что 61-летний Гришечкин, который редко жаловался на проблемы со здоровьем, ушел из жизни так рано и неожиданно.

«15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!» — сообщила порталу КП лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова

Фото: кадр из сериала «Солдаты»
Ксения Куртукова
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