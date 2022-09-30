Общество такое осуждает: почему Дмитриева скрывала мужа до последнего

Звезда сериала «Склифосовский» и театральный педагог Евгения Дмитриева всегда тщательно оберегала перемены в личной жизни от поклонников. Фанаты знали, что в прошлом у актрисы был неудачный брак с однокурсником, после тяжелого расставания с которым она сосредоточилась на карьере. Поэтому новости о беременности актрисы в 2011 году стали неожиданностью даже для ее коллег. На все вопросы о том, кто же станет отцом ребенка, Дмитриева не отвечала. Поэтому Евгении начали приписывать служебные романы с актерами из совместных проектов.

Дмитриева же наслаждалась долгожданным материнством: сын Марк родился, когда ей было уже 38 лет. А затем выяснилось, почему же актриса скрывала мужа до последнего. Ее возлюбленным оказался молодой актер Владимир Киммельман. Он был студентом в ВТУ им. М. С. Щепкина, где Евгения преподавала актерское мастерство. Отношениям не помешала разница в возрасте, которая составила 18 лет. Однако Евгения боялась осуждения со стороны, поэтому не стала афишировать роман и последовавший брак. Кроме того, Киммельман только начинал карьеру, и актер хотел пробиваться к славе без чужой помощи.

В 2019 году Евгения родила дочку Марусю. После появления второго ребенка влюбленные вместе начали выходить в свет.