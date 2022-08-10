«Обряда пока не было»: Сябитова разболтала россиянам интимный секрет

Несколько недель назад Роза Сябитова удивила поклонников приятной новостью: артистка впервые стала бабушкой. Дочь знаменитости Ксения родила наследницу, которую назвали Мирославой. Теперь артистка старается делиться в своих социальных сетях с фанатами многими деталями новой жизни, иногда даже раскрывая неожиданные тайны. Как оказалось, ее наследница должна будет совсем скоро пройти через тайный обряд, на котором ей дадут второе имя. Дело в том, что телеведущая исповедует ислам, как и ее дочь. И Мирослава также должна будет стать мусульманкой.

«Мы второе имя даем ребенку, тайное. Обряда пока не было...» — цитирует слова телеведущей портал «Теленеделя ».

При этом Сябитова не раскрыла, когда именно юная Мирослава пройдет через мусульманское таинство. По словам телеведущей, ее внучка еще слишком маленькая для этого, поэтому необходимо дождаться ее взросления.