Обрекла себя на одиночество: неприглядный поступок Натальи Фатеевой ужаснет любого

Одна из главных красавиц советского кино Наталья Фатеева в кино играла нежных жен, заботливых матерей и любящих женщин. Но, как вспоминают близкие, в реальности актриса сильно отличалась от этих персонажей. Холодная и несколько отстраненная Фатеева не особо дорожила семейными связями и оказалась довольно эгоистичной персоной. На первом месте у нее всегда стояла карьера.

Именно поэтому она практически не занималась воспитанием сына Вовы от актера Владимира Басова. Сначала мальчик жил с родителями актрисы в Харькове, а затем Наталья забрала его в Москву, отдав в интернат. Времени актрисе не хватало, чтобы увидеть сына даже на выходных. В браке с космонавтом Борисом Егоровым Фатеева родила дочку, которую назвала в свою честь. Но и этот союз не продлился долго. Несмотря на обиду на неверного мужа, бросившего ее ради Натальи Кустинской, актриса охотно проводила время с дочерью. Когда девочке исполнилось 16 лет, они вместе поехали на отдых в Дом творчества кинематографистов.

Фатеева не обратила внимание на свидания дочери с 19-летним Максимом, сыном оператора Михаила Коропцова. А после возвращения домой выяснилось, что Наташа ждет ребенка. В роддоме Фатеева уговорила дочь отказаться от родившегося мальчика. Малыша поместили в дом малютки, где он бы и вырос, если бы не Владимир Басов. Он выяснил, куда отправили племянника, связался с семьей Коропцова и помог родителям Максима встретиться с внуком. Они оформили опеку над мальчиком, назвав его Женей.

Сейчас внуку Фатеевой уже 37 лет, но он никогда не виделся со звездной бабушкой. 87-летняя актриса живет затворницей в пятикомнатной квартире в столице, не общается с детьми и пользуется услугами домработниц. Своим характером она обрекла себя на одиночество, пишет Дзен-канал «Зеркало экрана».