Образцовая советская женщина: об этой роли Греты Гарбо в СССР предпочитали молчать

Иногда бывает полезно посмеяться над своими пороками и недостатками. Впрочем, любому человеку будет неприятно, если так делают публично. Именно это и пришлось пережить советским гражданам во время просмотра американского юмористического фильма «Ниночка».

Главную роль в нем сыграла красавица Грета Гарбо. Ее героиня по поручению коммунистической партии отправляется в Париж, чтобы вразумить трех эмиссаров. Они должны были продать драгоценности, принадлежавшие аристократам, но, пожив немного во французской столице, быстро изменили свои приоритеты.

Именно поэтому к мужчинам приезжает ответственная Нина, которую поначалу можно считать образцовой советской женщиной. Но в итоге она влюбляется в иностранца, забывая про свои обязанности.

Несмотря на счастливый конец, в СССР картину приняли не очень хорошо. И это неудивительно, поскольку герои фильма ставят под вопрос образ добропорядочного гражданина и коммуниста.