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Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала

5 июля 2023 18:45
Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала

Артист заставил поклонников переживать о будущем телепроекта. 

Фанаты ситкома «Счастливы вместе» активно обсуждают продолжение любимого проекта. Как стало известно, сериал под новым названием «Букины» совсем скоро вернется на малые экраны страны, а в съемках примут участие четверо главных артистов. Преданные поклонники уже начали считать дни до выхода новых эпизодов, однако оказалось, что проект может не увидеть свет.

Как признался Александр Якин, в течение многих лет перевоплощавшийся в Рому Букина, он не знает подробностей свежего сезона. Якобы с ним еще не связывались продюсеры, а на последних встречах они обсуждали лишь, что новые серии действительно можно выпустить.

«Пока только разговоры. Ничего точного и определенного»,

– заверил артист в беседе с порталом Blitz+.

Отметим, что другие артисты пока никак не прокомментировали возможные съемки. По данным СМИ, в сезоне планируется 10 эпизодов, а точная дата премьеры пока неизвестна.

Фото: заставка телеканала ТНТ, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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