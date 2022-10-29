Обожает Степаненко и не общается с отцом: как живет единственная дочь Петросяна

Во время скандального развода она не поддержала родного отца.

В первом браке знаменитый комик Евгений Петросян обзавелся дочерью. Викторина появилась на свет в 1968 году – и сейчас ей 54 года. Необычное имя звездная наследница получила в честь своей тети, танцевавшей на сцене Большого театра. Мать Викторины трагически погибла в аварии, поэтому воспитывал ее отец, с которым, однако, они сейчас не общаются.

Наследница Петросяна закончила исторический факультет МГУ, вышла замуж за мужчину по имени Марк – и вместе они уехали в США, где организовали небольшой бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек.

У пары двое сыновей, а в прошлом году Викторину осчастливили внуками.

Во время скандального развода Петросяна и Елены Степаненко Викторина неожиданно поддержала мачеху – женитьбу Петросяна на молодой помощнице женщина восприняла как предательство и с тех пор с отцом не поддерживает никаких контактов.