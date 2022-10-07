Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец

Актер не может отказать себе в удовольствии.

Том Хэнкс известен не только своим потрясающим актерским талантом, но и увлечением, которое многим покажется странным. Звезда Голливуда может позволить себе то, что любому другому человеку вряд ли сошло бы с рук.

Актер любит гулять на чужых свадьбах. Причем для этого знаменитости вовсе не нужно приглашение. На праздник он врывается совершенно неожиданно для молодоженов и их гостей, за что его уже окрестили wedding breaker, что переводится как «разрушитель свадеб».

От хобби Хэнкса, который впервые заявился на чужую свадьбу в 2008 году, пострадал уже не один американец. Однако отказываться от своего пристрастия актер не намерен.

Ранее он признался, что на подобные выходки его толкает «неконтролируемое эго». Однако артист, самонадеянности которого коллеги по цеху могут только позавидовать, уверен, что его появление способно стать главной изюминкой любого торжества.