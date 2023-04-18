Обомлеете: звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» променял жену на ее лучшую подругу (фото)

Кирилл Жандаров известен по роли Дмитрия Булычева из сериала «Доярка из Хацапетовки». Его личная жизнь волнует многих поклонниц, ведь они считают актера привлекательным мужчиной.

Первой супругой Жандарова стала Надежда Толубеева. Ее отцом был популярный актер Андрей Толубеев, известный по сериалу «Агент национальной безопасности». Надежда тоже снималась во многих картинах, среди которых «Реализация», «Подкидыш», «Достоевский» и другие работы. Брак Толубеевой и Жандарова оказался непрочным. Оба были заняты карьерой и гастролями, а времени на любовь не оставалось. Но это не единственная причина, из-за которой актеры разошлись.

У Кирилла вспыхнули чувства к подруге жены — артистке Марии Валешной. Они снимались вместе в сериале «Дорога в пустоту», после чего и начался их роман. На этом дружба Валешной и Толубеевой закончилась.

Поклонники актера не одобрили его выбор, ведь, по их мнению, брутальная Мария внешне проигрывает утонченной Надежде. Валешная не стесняется демонстрировать свою «некрасивость», что вводит многих в ступор. Вот как на поступок Кирилла отреагировали пользователи Сети: