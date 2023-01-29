Обомлеете: за что советского Джеки Чана возненавидела первая русская красавица

В 80-е в СССР стал набирать популярность актер и каскадер Александр Иншаков. Мастера боевых искусств тут же нарекли советским Джеки Чаном. Ему удалось сделать отличную карьеру, однако не всегда отношения Иншакова с коллегами складывались гладко.

Так, на съемках фильма «Рыцарский роман» Александра невзлюбила признанная красавица отечественного кино Вера Сотникова. Актеры начали конфликтовать чуть ли не с первой минуты сотрудничества. Дальше — больше. Однажды Иншаков сказал Сотниковой сгоряча что-то резкое, и обиженная Вера сорвала съемки всей группе. Впрочем, такой накал страстей даже пошел на пользу фильму. Актерам предстояло сыграть любовную сцену, и они вложили в нее все свою ненависть. По словам Иншакова, результат получился отличный.

События фильма «Рыцарский роман» разворачиваются в XI веке в период первого крестового похода. Победителю турнира Роберту Парижскому выпадает честь сопровождать графиню Бригитту во время очередного похода. О непростых отношениях с Верой Сотниковой актер и каскадер рассказал в программе «Судьба человека».