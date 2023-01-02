Обомлеете: выходка Патрика Суэйзи едва не поставила крест на «Грязных танцах»

Легендарная мелодрама «Грязные танцы» до сих пор вызывает бешеный восторг у зрителей. Горячие пируэты, страстные отношения и красивые съемки возвели картину в ранг культовых. Но мало кто знает, что за кадром исполнители главных ролей настрадались друг от друга.

Красавец-актер Патрик Суэйзи на тот момент был уже звездой экрана, чего нельзя было сказать о его партнерше Дженнифер Грей. Артист посчитал, что может вести себя высокомерно по отношению к неопытной коллеге. Он частенько подначивал Грей и говорил, что она обделена талантом, чем в итоге доводил ее до истерики. Из-за срывов актрисы даже приходилось переносить съемки. Ранее Суэйзи уже вел себя вызывающе с Грей, когда снимался с ней в фильме «Красный рассвет». Тогда он разыгрывал не только ее, но и других членов съемочной площадки. Подобные выходки актера едва не стоили ему карьеры, но, видимо, статус звезды и любимчика женской аудитории обеспечил ему своеобразный иммунитет.

Позднее Суэйзи и Грей все-таки помирились. Патрик просил у нее прощения со слезами на глазах, и им удалось уладить конфликт.