Обомлеете: вот что неизлечимая болезнь сотворила с «Крепким орешком» (фото)

Брюс Уиллис больше не появится на съемочной площадке. Актер навсегда покинул кинематограф после того, как услышал неутешительный вердикт врачей. У «Крепкого орешка» диагностировали афазию — речевое расстройство. Близкие отмечают, что состояние знаменитости стремительно ухудшается.

Сегодня актер старается не покидать стены своего дома, где окружен заботой и вниманием самых родных. В социальных сетях периодически появляются новые фотографии артиста, глядя на которые интернет-пользователи понимают, что неизлечимая болезнь сотворила с некогда сильным и крепким Уиллисом.

Например, поклонники смогли увидеть снимки, на которых актер празднует Рождество в кругу семьи. Любопытно, что к ним присоединилась даже бывшая жена Брюса — Деми Мур. Многие отметили, что звезда экрана, хоть и улыбается в кадре, но выглядит больным и уставшим, а его взгляд кажется несколько потерянным.