Обомлеете: несоблюдение этой приметы привело к миллионам разводов в СССР

На себе лучше не проверять.

Приметы всегда были неотъемлемой частью человеческой жизни. Даже прагматичные советские люди подвергались суевериям. Но, возможно, не все приметы эпохи СССР нужно сбрасывать со счетов?

Например, считалось, что гостям нельзя садиться или ложиться на хозяйскую кровать. Неприкосновенная супружеская постель «заряжалась» чужой энергией и осквернялась. Это означало, что скоро мужа и жену ждет череда грандиозных скандалов, а в худшем случае — развод.

Брачное ложе испокон веков считалось сакральной и неприкосновенной территорией, право на которую имели только супруги. Но в советские времена, когда люди чуть ли не поколениями жили в однушках, было не до соблюдения этих священных границ.

Но страдали и те, кто жил побогаче. Взять, например, фильм «Москва слезам не верит». Екатерина живет в просторной двухкомнатной квартире, но и ее гости наверняка усаживались на диван, который был предназначен только для двоих влюбленных. Кто знает, возможно, это и стало косвенной причиной расставания Тихомировой с Гошей.

Не исключено, что запредельная статистика разводов в СССР связана именно с неуважением к чужому брачному ложу.