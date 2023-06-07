Обомлеете, каким мог быть Стоянов сегодня: его ровесники выглядят именно так

Юрий Стоянов всегда брал своим невероятным артистизмом и обаянием. Но к своим 65 годам он утратил былую привлекательность, а ведь некоторые его ровесники только ощутили вторую молодость.

Например, голливудский красавец шведского происхождения Дольф Лундгрен может дать фору любому 25-летнему мужчине. А ведь звезде боевиков, как и Стоянову, 65 лет. Секрет потрясающей фигуры Лундгрена кроется в регулярных тренировках.

Также Дольф соблюдает диету, которая состоит из овсянки, яиц, фруктов и ягод. Артист пьет протеиновые коктейли из натуральных продуктов в те дни, когда он собирается на тренировку. Во время подготовки к съемкам Дольф ест больше белков и углеводов, чтобы нарастить более впечатляющую мышечную массу.

Если поставить Лундгрена и Стоянова рядом, то российский артист явно проиграет на фоне голливудской звезды. Юрий Николаевич с каждым годом становится все полнее, а его лицо «стекает» вниз. О подтянутой форме, как у Лундгрена, он может только мечтать.