Обомлеете: что стало с иностранцем, сыгравшем Мистера Икса в «Принцессе цирка»

В фильмографии чехословацкого актера Игоря Кеблушека по сей день остаётся всего лишь одна картина. В мюзикле «Принцесса цирка» он сыграл Мистера Икс, и несмотря на то, что у юноши не было театрального образования, критики посчитали его талантливым артистом.

И все же молодой человек не захотел связывать свою жизнь с миром кино. Он вернулся на родину и стал работать по специальности. Оказалось, что в Москву он приезжал вовсе не для того, чтобы стать актёром. Игорь хотел быть дипломатом и даже несмотря на съёмки в фильме, он смог подготовиться к экзаменам в МГИМО.

По возвращению домой актер одной роли стал защищать интересы своей страны, а после расспада СССР стал предпринимателем.

Кеблушек даже сегодня отличается острым умом и образованностью. Он не забыл русский язык и с любовью относиться к стране, подарившей ему достойное образование. Кроме того, бывший актер остаётся старинам и привлекательным мужчиной.