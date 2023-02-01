Обомлеете: что стало с Дианой Шурыгиной спустя 6 лет после скандала (фото)

Диана Шурыгина громко заявила о себе, засветившись в студии шоу Андрея Малахова в 2016 году. Юная жительница Ульяновска заявила, что стала жертвой насилия, после чего проснулась знаменитой.

Еще не раз Шурыгина появлялась в эфире федеральных каналов, но постепенно ее слава начала угасать. Сегодня уже никто и не вспоминает о самой скандальной девушке страны, хотя она по-прежнему пытается оставаться звездой.

За прошедшее время в жизни Дианы произошло много нового. Она успела выйти замуж и со скандалом развестись, а после начала зарабатывать в Сети, распространяя свои фото и видео интимного характера.

Кроме того, в социальных сетях Шурыгина дает рекомендации о том, как найти себе состоятельного ухажера. В любом случае все это не помогает Диане вернуть себе былую популярность.