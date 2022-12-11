Обомлеете: что не удалось скрыть «идеальному семьянину» Тому Хэнксу

Брак Тома Хэнкса и актрисы Риты Уилсон считается идеальным. Супруги живут душа в душу и верны друг другу уже больше 30 лет. Но их образцовый союз омрачает один человек.

Речь идет о старшем сыне, которому сейчас 32 года. Честер Хэнкс имеет крайне сомнительную репутацию — уже много лет он известен своими скандальными выходками и дебошами. Кроме того, отпрыск Хэнкса зависим от алкоголя и запрещенных препаратов. Хэнксу-младшему не помогают даже длительные курсы лечения. Он уже несколько раз доходил до критической точки, после чего ложился в клинику. Честер искренне каялся перед родными и близкими за свое поведение и причиненные им страдания. Но после просветления все начиналось заново.

Отчаявшийся Том Хэнкс решил, что нужно прибегать к суровым методам лечения, однако супруга воспротивилась этому. Из-за разногласий брак оказался на волоске, но в итоге актеры помирились. Недавно Честер в очередной раз завил о полном исцелении от зависимости, но в это не верит ни общественность, ни сами родители.