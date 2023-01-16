Обомлеет каждый россиянин: куда Ида Галич спускает миллионы

Иде Галич явно не приходится жаловаться на свое благосостояние. Ранее в СМИ обсуждался шикарный особняк знаменитости и новость о том, что она приобрела Rolls-Royce Phantom Wraith синего цвета, за который отдала 35 миллионов рублей. Однако оказалось, что телеведущая спускает огромные суммы не только на недвижимость и авто.

На тему финансов Галич разоткровенничалась в своих соцсетях. Блогер ответила на вопрос одного из подписчиков о том, скольким людям она должна ежемесячно платить заработную плату. От признания блогера обомлеет каждый россиянин.

По словам Иды, ежемесячно на выплаты сотрудникам (среди которых есть стилист, пиарщик, помощник и водитель) у нее уходит более миллиона рублей. Требуют трат и «домашние дела»: на няню, химчистку и клининг знаменитость спускает около пятисот тысяч.

Галич уточнила, что это далеко не все ее расходы: также она выплачивает «проектную заработную плату», сумма которой всегда разная. Кроме того, у звезды есть такие сотрудники, которые получают процент от сделок. В завершение блогер пошутила на тему о том, что работает не покладая рук не для того, чтобы позволить себе шикарный образ жизни, а для того, чтобы содержать свою команду.