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Обогнала Сильвестра Сталлоне: сколько весит дочь-качок Марии Шукшиной (фото)

30 января 2023 14:00
Обогнала Сильвестра Сталлоне: сколько весит дочь-качок Марии Шукшиной (фото)

Звездная наследница похвасталась мускулами.

Дети многих известных актеров идут по их стопам и появляются на больших экранах. Однако дочь Марии Шукшиной — Анна Трегубенко — стала исключением из этого правила.

Вместо съемочной площадки звездная наследница отправилась в спортзал. Вот уже более трех лет она активно занимается бодибилдингом. О своем увлечении 34-летняя Анна охотно рассказывает в социальных сетях. Недавно же она побывала в студии программы «Звезды сошлись», где в очередной раз похвасталась своими накачанными мускулами.

Обогнала Сильвестра Сталлоне: сколько весит дочь-качок Марии Шукшиной (фото)

Как оказалось, по части веса дочь-качок Марии Шукшиной уже обогнала самого Сильвестра Сталлоне, который не раз признавался, что, встав на весы, видит отметку в 80 кило. Анна же весит 90 килограммов и вполне довольна собой. Особенно Трегубенко любит бывать на пляже, поскольку ее фигура тут же привлекает всеобщее внимание. «Глаз не могут оторвать. Это приятно», — подметила наследница актрисы.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Звезды сошлись»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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