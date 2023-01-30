Обогнала Сильвестра Сталлоне: сколько весит дочь-качок Марии Шукшиной (фото)

Дети многих известных актеров идут по их стопам и появляются на больших экранах. Однако дочь Марии Шукшиной — Анна Трегубенко — стала исключением из этого правила.

Вместо съемочной площадки звездная наследница отправилась в спортзал. Вот уже более трех лет она активно занимается бодибилдингом. О своем увлечении 34-летняя Анна охотно рассказывает в социальных сетях. Недавно же она побывала в студии программы «Звезды сошлись», где в очередной раз похвасталась своими накачанными мускулами.

Как оказалось, по части веса дочь-качок Марии Шукшиной уже обогнала самого Сильвестра Сталлоне, который не раз признавался, что, встав на весы, видит отметку в 80 кило. Анна же весит 90 килограммов и вполне довольна собой. Особенно Трегубенко любит бывать на пляже, поскольку ее фигура тут же привлекает всеобщее внимание. «Глаз не могут оторвать. Это приятно», — подметила наследница актрисы.