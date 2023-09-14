Обогнал даже Джигарханяна: вряд ли догадываетесь, кто был самым востребованным советским актером

Некоторые артисты могут похвастаться по-настоящему обширной фильмографией. Долгое время вокруг имени Армена Джигарханяна ходили слухи о его занесении в Книгу рекордов Гиннесса. Сообщалось, что туда звезда попал как самый снимаемый актер. По некоторым данным, он сыграл более 260 ролей в отечественном кино.

Но на самом деле куда более востребованным был его коллега. Этому актеру удалось обогнать даже Джигарханяна благодаря тому, что он снялся в 296 работах. Речь идет о Юрии Назарове.

Большинство из его персонажей поначалу были эпизодическими. Артист играл офицеров, простых рабочих и солдат. На заметный этап карьера Назарова вышла после съемок у Андрея Тарковского в «Андрее Рублеве» и «Зеркале». А широкую известность у зрителей актер получил благодаря роли в «Маленькой Вере».

Звезда экрана не потерялся и после распада СССР. Назаров регулярно получал персонажей в известных сериалах, таких как «Угрюм-река», «Склифосовский» и других, а также снимался у Федора Бондарчука в «Сталинграде».