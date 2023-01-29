Обогатилась на миллионы: выходка Сансы из «Игры престолов» разозлила фанатов

Еще не так давно интернет-пользователи горячо обсуждали шикарное приобретение Софи Тернер. Известная актриса и ее супруг, музыкант Джо Джонас, стали счастливыми владельцами дома в Майами, который, как выяснилось, помог им заметно обогатить семейный бюджет.

Выбор возлюбленных был сделан в пользу расположенного в элитном районе особняка, отдать за который пришлось 11 миллионов долларов. К слову, дом далеко не новый — построен в 80-х, зато весьма просторный. На площади в 10 500 квадратных футов расположились шесть спален и восемь ванных комнат.

Однако спустя год пара решила продать недвижимость. И покупатель нашелся: в Сети появилась информация о том, что за особняк супруги получили уже 17 миллионов. Такая выходка обогатившейся Сансы из «Игры престолов» не на шутку разозлила фанатов. Как оказалось, такой ушлости от актрисы и ее мужа многие не ожидали.