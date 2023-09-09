Обнять и плакать: этот актер озвучивал Челентано в советских фильмах

Адриано Челентано — один из самых темпераментных актеров своего поколения. В каждом фильме мужчина демонстрировал не только артистический талант, но и невероятную харизму и настоящую итальянскую страсть. Удивительно, что озвучивший его мужчина в жизни не имеет ничего общего с иностранным коллегой.

Официальным голосом актера в СССР стал Рудольф Панков, настоящий мастер закадрового озвучивания. Именно он разговаривает за Челентано в его самых знаменитых картинах «Блеф» и «Укрощение строптивого». Для этого мужчине пришлось проявить все свои таланты. Итальянский язык достаточно быстрый, а темпераментные персонажи фактически произносят свои реплики скороговорками.

В жизни Панков совсем не похож на импозантного итальянца, которому подарил свой голос. Это скромный мужчина с усами, похожий вовсе не на героя-любовника, а на доброго дедушку.