«Обноски Агузаровой донашивает»: за что американскую певицу растоптали в России

Порой сходства между знаменитостями поражают общественность до глубины души. Так, пользователи Сети уверены, что Леди Гага — американский клон нашей Жанны Агузаровой.

Эту версию долгое время поддерживала и сама «марсианка» отечественной эстрады. Агузарова уверяла, что Гага скопировала ее макияж, сценический образ и обувь. Жанна даже собиралась обратиться в суд и доказать факт «воровства», но дело ничем не закончилось.

Действительно, обе звезды обожают шокировать публику своими крайне неординарными нарядами и кричащим макияжем. Обе часто обращаются к космической тематике, носят экстравагантные очки и сооружают на голове нечто невероятное. Российские пользователи Сети согласны с Жанной и тоже обвиняют Леди Гагу в наглом плагиате: «Обноски Агузаровой донашивает», «Это американский кавер на нашу Жанну», «Агузарова — это явление, а Гага — жалкая пародия и коммерция».

Также россияне отметили сходство Леди Гаги с российским певцом Шурой. Исполнитель «Холодной луны» всегда славился любовью к ярким обтягивающим вещам, сумасшедшим каблукам и стразам. Так что вполне возможно, что при создании образа Гага вдохновлялась его ранними клипами.