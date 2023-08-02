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«Обнимаю нашего новорожденного»: Якубович принимает поздравления

2 августа 2023 10:50
«Обнимаю нашего новорожденного»: Якубович принимает поздравления

Телеведущий отпраздновал важный день.

Леонид Якубович — один из любимых телеведущих у россиян. Уже много лет он появляется на экранах в капитал-шоу «Поле чудес» и радует всех зрителей своими веселыми шутками и добродушной улыбкой. За все эти годы Леонид Аркадьевич почти не изменился, только его волосы стали с годами белее снега.

31 июля Леониду Якубовичу исполнилось 78 лет. Несмотря на годы, телеведущий выглядит невероятно бодрым и жизнерадостным, продолжает активно работать, но не только телеведущим. В «Поле чудес» Якубович выступает в качестве художественного руководителя.

Леонида Аркадьевича обожают не только простые зрители, но и коллеги. Многие из них сердечно поздравляли телеведущего с праздником. Актриса Екатерина Стриженова поделилась в социальных сетях совместным фото с Якубовичем и сопроводила подписью:

«Обнимаю нашего новорожденного».

«Обнимаю нашего новорожденного»: Якубович принимает поздравления
Фото: Legion-Media,соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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