«Обнаженку» Брыльской жителям СССР не показали: отдельный кадр вызвал гнев цензоров

Барбара Брыльска попала в легендарную картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» благодаря одной пикантной роли. Эльдар Рязанова увидел актрису в польской драме «Анатомия любви» и был покорен ее красотой.

Советские и российские зрители привыкли видеть в Брыльской немного отстраненную и строгую Надю Шевелеву, но в Польше актрису помнят по образам страстных и неутомимых женщин. В вышеупомянутой «Анатомии любви» Барбара сыграла героиню по имени Ева, которая переживает непростые отношения с партнером, а его, к слову, звали Адам.

Психологическая драма наделала много шума на родине и за ее пределами. Причиной тому стали в не в меру откровенные сцены с участием Брыльской и ее экранного любовника Яна Новицкого. В СССР ленту показали в урезанном варианте, убрав оттуда все «непотребство».

Поначалу сама Брыльска не была готова сниматься в подобных откровенностях. Перед съемками Барбара уговорила Новицкого надеть женские колготки, чтобы их тела особо не соприкасались.