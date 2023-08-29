Обнародовано последнее фото мужа Чуриковой: сын схватился за голову у гроба

На прошлой неделе скончался народный артист России Глеб Панфилов. Причина смерти пока не разглашается, но люди уверены, что режиссера погубила любовь. После смерти супруги Глеб Анатольевич так и не смог оправиться.

Последний раз Панфилов появлялся на публике во время похорон жены Инны Чуриковой в январе этого года. Кадры с церемонии прощания, на которых запечатлены Глеб Анатольевич и его сын Иван у гроба, буквально разбивают сердце. На фото сын актрисы держится за голову, а его отец выглядит абсолютно раздавленным горем и не может сдержать рыданий.

После этого Панфилов вел затворнический образ жизни, а в мае был госпитализирован с инсультом. В больнице мужчину подключили к ИВЛ. Близкие уверяют, что режиссер очень тяжело переживал потерю любимой, что негативно сказалось и на его здоровье. На момент смерти Глебу Анатольевичу было 89 лет.