Обнародовано последнее фото мужа Чуриковой: сын схватился за голову у гроба
Артист не перенес потерю любимой женщины.
На прошлой неделе скончался народный артист России Глеб Панфилов. Причина смерти пока не разглашается, но люди уверены, что режиссера погубила любовь. После смерти супруги Глеб Анатольевич так и не смог оправиться.
Последний раз Панфилов появлялся на публике во время похорон жены Инны Чуриковой в январе этого года. Кадры с церемонии прощания, на которых запечатлены Глеб Анатольевич и его сын Иван у гроба, буквально разбивают сердце. На фото сын актрисы держится за голову, а его отец выглядит абсолютно раздавленным горем и не может сдержать рыданий.
После этого Панфилов вел затворнический образ жизни, а в мае был госпитализирован с инсультом. В больнице мужчину подключили к ИВЛ. Близкие уверяют, что режиссер очень тяжело переживал потерю любимой, что негативно сказалось и на его здоровье. На момент смерти Глебу Анатольевичу было 89 лет.