Обманывала всех много лет: Ольгу Остроумову вывели на чистую воду

Ольга Остроумова прославилась благодаря ролям Риты Черкасовой в картине «Доживем до понедельника» и Женьки Комельковой в фильме «А зори здесь тихие…». Остроумова воплощала на экране роли красавиц, сводящих с ума мужчин. Но мало кто знает, что в жизни актриса – совсем другой человек.

Остроумова ведет закрытый образ жизни и редко делится секретами с публикой. Сын актрисы, режиссер Михаил Левитин-младший, рассказал «Комсомольской правде» , что его мама «строгая на вид».

«Но за собой она этого не замечает. И всех пугает своей строгостью. Но бояться ее точно не надо», – добавил Михаил.

Молодой человек подчеркивает, что Остроумова – прекрасная родительница и настоящий «мама-друг», несмотря на напускную строгость.