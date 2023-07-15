Обманывала народ годами: Роксаны Бабаян никогда не существовало

Роксана Бабаян была особенно популярна в 80-е и 90-е годы. Красавица-певица очаровывала своим обаянием и сильным голосом. У нее множество фанатов по всей стране, но далеко не все из них знают тайну артистки.

Оказывается, Роксаны Бабаян никогда не существовало в природе. После рождения будущая звезда была записана под фамилией Мукурдумова. Когда Роксана Рубеновна стала заниматься певческой карьерой, она выбрала себе псевдоним. Артистка взяла девичью фамилию своей матери Бабаян и не прогадала. Спустя несколько лет певица вышла замуж и стала Державиной, однако сценический псевдоним она решила не менять.

Супругом Роксаны Рубеновны был Михаил Державин, народный артист страны. Они прожили вместе почти 40 лет. Детей у знаменитой четы не было, но это не помешало их счастью и гармонии. После смерти мужа Бабаян не осталась одна — рядом с ней ее родные и друзья. Певица до сих пор не смирилась с уходом Державина и продолжает его любить. Замуж артистка больше не собирается.