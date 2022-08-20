Обман раскрыт: вот кто на самом деле скрывается под маской колдунов в «Битве экстрасенсов»

В Москве стартовали съемки нового сезона самого загадочного проекта на отечественном телевидении — «Битвы экстрасенсов». Между тем в Сети ведутся споры о том, неужели в программе принимают участие настоящие маги и колдуны. Однако теперь подноготная шоу всплыла наружу.

Победителем последнего на сегодняшний день сезона стал Максим Левин. Сложно сказать наверняка, есть ли у него магические способности, однако сомнений в том, что у него есть судимость, нет. Как пишет «Комсомольская правда », в «Битве» Левин участвовал, когда находился в федеральном розыске.

После завершения шоу его арестовали и судили. Левина приговорили к трем годам колонии за мошенничество. Все это породило разговоры о том, что в популярном проекте может засветиться любой желающий, даже преступник.

Также в Сети есть масса комментариев, которые гласят, что все места в шоу проплачены, а под маской колдунов и экстрасенсов прячутся обычные актеры, модели или инфоцыгане.