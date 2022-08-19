Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов

Сериал «Клон» давно стал культурным феноменом и даже спустя годы после финала привлекает внимание зрителей. При этом, как оказалось, сценаристы специально допустили немало ошибок, чтобы показать эффектную, но далекую от реальности историю.

Так, одна из характерных деталей сериала — танец живота. Он якобы сопровождает практически все праздники в Марокко, и местные жительницы с удовольствием танцуют его при каждом удобном случае. На самом деле подобный танец является лишь туристическим аттракционом и уже не пользуется такой популярностью у марокканцев. Далеко не все умеют танцевать его, поэтому увидеть такой танец вживую сегодня — большая редкость.

Схожая ситуация, как пишет Дзен-канал «Я люблю кино », сложилась и с обычаем многоженства. В сериале дядя Али показан как человек, живущий в настоящем гареме из своих избранниц. В реальности же это давно культурный артефакт, а настоящих гаремов не встретить долгие годы. Лишь около одного процента марокканцев, живущих в сельской местности, соблюдают этот древний обычай.