Облысел и осунулся: как сейчас выглядит сын Букиных из «Счастливы вместе»

Он больше не снимается.

Актер Александр Якин дебютировал на сцене детского театра «На Московской», позже молодой человек играл в городском театре Чехова.

В кино начинающий актер засветился еще в 11 лет – в картине «Повелитель луж», позже были роли в фильмах «Ковчег», «Парниковый эффект». В 15 Александр Якин стал звездой – вышел сериал «Счастливы вместе», где он сыграл Рому Букина. Парень учил уроки прямо на съемочной площадке.

Однако после звездного прорыва у Якина случился перерыв в карьере – и он устроился водителем в администрацию Чехова. К счастью, удача улыбнулась ему в виде сериале «Восьмидесятые», где Александр Якин исполнил главную роль Вани Смирнова. В 2017-м Якин сыграл «делягу» Сани в сериале «Физрук», но больше громких проектов в карьере актера не было.

Более того: последнее время Александр Якин совсем пропал с экранов.

Сегодня Якину 32 года. Артист счастлив в браке с коллегой Анной Зайцевой. Якин заметно изменился с момента выхода «Счастливы вместе»: актер возмужал и избавился от своих кудряшек.