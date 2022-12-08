Облысел и опух: от лучшего Джеймса Бонда не осталось и следа (фото)

Культового Джеймса Бонда за всю историю кино сыграли шесть актеров. Многие до сих пор считают, что самый обаятельный и привлекательный сыщик получился в исполнении британца Тимоти Далтона. Именно эта легендарная роль принесла актеру мировую популярность.

Утонченный, аристократичный и мужественный Далтон покорил сердца миллионов женщин и стал секс-символом. Популярность закрепила роль Ретта Батлера в сериале «Скарлетт» — продолжении «Унесенных ветром». По мнению зрителей, Далтон выглядел намного органичнее в этом образе, чем сам Кларк Гейбл.

В реальности актер оказался таким же сердцеедом, как и его киногерои. Жертвами его чар становились признанные красавицы Роми Шнайдер, Элизабет Тейлор и Орнелла Мути. А Далтона интересовали лишь короткие интрижки.

Актер серьезно влюблялся дважды, но так и не удосужился официально оформить отношения. Второй пассией любвеобильного артиста стала русская пианистка Оксана Григорьева, которая родила от него сына. Но эти отношения рухнули.

С тех пор Тимоти Далтон не заводит серьезные романы и предпочитает затворничество. Сегодня от его былого очарования не осталось и следа: актер облысел, а под его глазами образовались предательские «мешки». Увы, старость не придала его облику благородства.