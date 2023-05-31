Обидное прозвище Дмитрия Нагиева повергнет в шок: как такое в голову пришло

Сегодня Дмитрий Нагиев считается одним из самых популярных и востребованных ведущих на российском телевидении. Образ брутального мачо оказался очень запоминающимся, и кажется, что теперь останется с красавцем до самого конца.

Но шоумен не сразу пришел к такому амплуа. В школьные годы за ним закрепилась одна обидная кличка, которая сегодня никак не укладывается в голове. Голубоглазого мальчишку травили за избыточный вес и называли Толстой Бочкой.

Прозвище прицепилось к Дмитрию после того, как он вернулся из Туркмении, где ежедневно пробовал множество блюд восточной кухни. Школьник набрал несколько лишних килограммов, и одноклассники не могли оставить этот факт без внимания. Но злые шутки и издевательства сверстников лишь закалили характер будущей телезвезды. Нагиев похудел и в старших классах был настоящим красавцем, которому вряд ли могли припомнить обидную кличку.