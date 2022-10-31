Обидеть может каждый: названы самые ранимые знаки Зодиака

Обиды, несправедливость, сложные ситуации бывают в жизни каждого человека. Однако одни стойко переносят испытания, посланные судьбой, другие же переживают, страдают, ярко выражают свои эмоции в кризисные моменты. По мнению астрологов, умение владеть собой в тяжелом положении дано не всем знакам зодиака - некоторые из них настолько хрупки и ранимы, что не могут удержаться от конфликтов, слез или просто тихой душевной боли. Рассказываем, под какими созвездиями рождаются самые ранимые представители зодиакального круга.

Овен

Взрывные представители огненного знака - одни из тех, кому практически невозможно удержать эмоции под контролем. Любая мелочь способна довести Овнов до белого каления, оскорбить, обидеть.

В прошлые столетия уроженцы этого знака наверняка были заядлыми дуэлянтами - чуть что, бросали перчатку в лицо обидчику и немедленно требовали возмездия.

Рак

Уроженцы водного знака настолько чувствительны, что их день может быть безвозвратно испорчен из-за чьего-нибудь косого взгляда, едкого замечания, даже строгий тон близкого человека или коллеги способен выбить у Раков почву из-под ног.

Столкнувшись с несправедливой обидой, представители знака расстраиваются и прячутся в своем “панцире”.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, кажутся по-настоящему неуязвимыми, словно на них надета невидимая окружающим броня. Однако на самом деле представители земного знака - люди крайне ранимые. Они вкладывают всю душу, всего себя в то, что делают, и когда этого никто не ценит, впадают в самое настоящее отчаяние. Виду Девы не покажут, но это вовсе не значит, что им не больно.

Скорпион

Сложно представить себе более уверенный в себе знак, чем Скорпион. Но, как утверждают астрологи, это не более чем образ, который тщательно создают себе представители водной стихии.

Скорпионы ужасно боятся продемонстрировать окружающим свою слабость, свои тайные комплексы, а потому постоянно надевают на себя маску Мистера или Миссис Неуязвимость.

Рыбы

Даже те, кто не слишком хорошо знаком с астрологией, знают, насколько Рыбы эмоциональны и чувствительны. Уроженцы водного знака и рады бы взять свои чувства под контроль, но не могут этого сделать. Они очень остро переживают обиды и неудачи, постоянно прокручивают в голове неприятные ситуации, участниками которых стали.