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Обезумевшая Бритни Спирс избила мужа и выгнала из дома: вот что известно

17 мая 2023 14:00
Обезумевшая Бритни Спирс избила мужа и выгнала из дома: вот что известно

Супругов пришлось разнимать охранникам звезды.

Летом прошлого года Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари. Счастье пары длилось недолго. В семье разразился нешуточный скандал, подробности которого стали достоянием общественности.

Прежде обезумевшая певица демонстрировала поклонникам идиллию в отношениях с супругом, а теперь подняла на него руку. Артистка набросилась на фитнес-тренера и кричала так, что соседям пришлось вызвать полицию. Также в дело вмешались охранники Бритни. Как сообщает портал TMZ, им удалось разнять сцепившуюся парочку.

После этого звезда выставила мужа из дома, а тот был не против покинуть уютное семейное гнездышко. К слову, это далеко не первый неприятный инцидент в отношениях супругов. Ранее романтичный ужин знаменитостей закончился бурной ссорой. Асгари покинул заведение, оставив Бритни в гордом одиночестве. Вдобавок к этому не так давно исполнительница отдыхала на Гавайях, но возлюбленный ей компанию не составил.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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