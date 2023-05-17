Обезумевшая Бритни Спирс избила мужа и выгнала из дома: вот что известно

Летом прошлого года Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари. Счастье пары длилось недолго. В семье разразился нешуточный скандал, подробности которого стали достоянием общественности.

Прежде обезумевшая певица демонстрировала поклонникам идиллию в отношениях с супругом, а теперь подняла на него руку. Артистка набросилась на фитнес-тренера и кричала так, что соседям пришлось вызвать полицию. Также в дело вмешались охранники Бритни. Как сообщает портал TMZ , им удалось разнять сцепившуюся парочку.

После этого звезда выставила мужа из дома, а тот был не против покинуть уютное семейное гнездышко. К слову, это далеко не первый неприятный инцидент в отношениях супругов. Ранее романтичный ужин знаменитостей закончился бурной ссорой. Асгари покинул заведение, оставив Бритни в гордом одиночестве. Вдобавок к этому не так давно исполнительница отдыхала на Гавайях, но возлюбленный ей компанию не составил.