Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове

Микки Рурк давно утратил свое очарование и природную красоту. Всему виной увлечение боксом. Из-за многочисленных травм актер был вынужден вновь и вновь ложиться под нож хирурга.

Правда, это не спасло, и в результате звезда Голливуда из сердцееда-красавчика превратился в обезображенного пластикой человека. При этом пострадала не только внешность, но и карьера знаменитости: о ролях мачо пришлось забыть. Тем не менее поклонники продолжают любить Рурка, на что есть своя причина. Он лишился привлекательности, но не доброго сердца.

Актер оказался ярым защитником животных: он не только жертвует большие суммы денег приютам и ветеринарным клиникам, но и делает все возможное, чтобы найти бездомным четвероногим друзьям новых хозяев. У самого Рурка есть шесть собак, которых он часто показывает подписчикам в социальных сетях. Артист отдает предпочтение декоративным породам, чихуахуа и шпицам, чем умиляет интернет-пользователей.