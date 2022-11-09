Обещанного три года ждут: эти знаки Зодиака никогда не держат свое слово
Представители этих знаков постоянно кормят окружающих завтраками.
“Сегодня же повешу полочку на место”, “Завтра начну искать работу”, “На выходных устрою для нас романтический ужин”, - каких только заманчивых и красивых обещаний мы не слышим от близких людей на протяжении всей жизни. Однако время идет, обещанное “сегодня”, а затем и “затра” проходят, а клятвы по-прежнему остаются невыполненными. Конечно, каждый может в силу каких-то причин или обстоятельств не сдержать данное слово, однако если такие ситуации происходят регулярно, это повод задуматься, все ли в порядке с человеком. Астрологи говорят, что ненадежных товарищей, которые только кормят окружающих завтраками, можно узнать по знаку зодиака.
Близнецы
Представителям этого знака покровительствует планета Меркурий, поэтому они отличаются повышенной тревожностью и эмоциональностью. Неспокойные Близнецы постоянно мечутся туда-сюда, от берега к берегу, в суете забывая обо всем на свете, в том числе об обещаниях, которые они когда-либо кому-то давали.
Уроженцы воздушного знака чаще всего живут одним днем, поэтому, когда наступает новое утро, они оставляют все дела и проблемы в прошлом, а вместе с ними и данные обещания, и невыполненные клятвы.
Они могут сознавать этот свой недостаток, но поделать с ним ничего не могут.
Весы
Люди, родившиеся под созвездием Весов, в принципе не любят связывать себя какими-то там обещаниями - все-таки они свободолюбивый воздушный знак, понимать надо. Любые клятвы для них - все равно что ярмо на шее, от которого хочется как можно скорее избавиться и желательно без лишних хлопот.
Но, поскольку от данного слова можно освободиться, только исполнив его, Весы начинают избегать человека, которому что-то пообещали, кормить завтраками.
В глубине души они надеются, что человек мало-помалу обо всем забудет и проблема решится сама собой.
Стрелец
Ох уж эти двойные стандарты Стрельцов. Представители огненного знака обожают, когда окружающие водят вокруг них хороводы, предугадывают малейшие желания и выполняют обещания.
Однако сами они ведут себя совершенно иначе, и как только связывают себя какими-то обязательствами, сразу же начинают думать, как бы от них безболезненно избавиться.
Все дело в том, что Стрельцы терпеть не могут ответственность. Они мечтают жить только для себя любимых, наслаждаться счастьем и комфортом, не задумываясь о том, что есть ценности, которые должны быть свойственны каждому человеку. В их числе - умение брать на себя ответственность за свои обещания и слова.