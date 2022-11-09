Обещанного три года ждут: эти знаки Зодиака никогда не держат свое слово

“Сегодня же повешу полочку на место”, “Завтра начну искать работу”, “На выходных устрою для нас романтический ужин”, - каких только заманчивых и красивых обещаний мы не слышим от близких людей на протяжении всей жизни. Однако время идет, обещанное “сегодня”, а затем и “затра” проходят, а клятвы по-прежнему остаются невыполненными. Конечно, каждый может в силу каких-то причин или обстоятельств не сдержать данное слово, однако если такие ситуации происходят регулярно, это повод задуматься, все ли в порядке с человеком. Астрологи говорят, что ненадежных товарищей, которые только кормят окружающих завтраками, можно узнать по знаку зодиака.

Близнецы

Представителям этого знака покровительствует планета Меркурий, поэтому они отличаются повышенной тревожностью и эмоциональностью. Неспокойные Близнецы постоянно мечутся туда-сюда, от берега к берегу, в суете забывая обо всем на свете, в том числе об обещаниях, которые они когда-либо кому-то давали.

Уроженцы воздушного знака чаще всего живут одним днем, поэтому, когда наступает новое утро, они оставляют все дела и проблемы в прошлом, а вместе с ними и данные обещания, и невыполненные клятвы.

Они могут сознавать этот свой недостаток, но поделать с ним ничего не могут.

Весы

Люди, родившиеся под созвездием Весов, в принципе не любят связывать себя какими-то там обещаниями - все-таки они свободолюбивый воздушный знак, понимать надо. Любые клятвы для них - все равно что ярмо на шее, от которого хочется как можно скорее избавиться и желательно без лишних хлопот.

Но, поскольку от данного слова можно освободиться, только исполнив его, Весы начинают избегать человека, которому что-то пообещали, кормить завтраками.

В глубине души они надеются, что человек мало-помалу обо всем забудет и проблема решится сама собой.

Стрелец

Ох уж эти двойные стандарты Стрельцов. Представители огненного знака обожают, когда окружающие водят вокруг них хороводы, предугадывают малейшие желания и выполняют обещания.

Однако сами они ведут себя совершенно иначе, и как только связывают себя какими-то обязательствами, сразу же начинают думать, как бы от них безболезненно избавиться.

Все дело в том, что Стрельцы терпеть не могут ответственность. Они мечтают жить только для себя любимых, наслаждаться счастьем и комфортом, не задумываясь о том, что есть ценности, которые должны быть свойственны каждому человеку. В их числе - умение брать на себя ответственность за свои обещания и слова.