Обещал вырасти красавчиком: что слава сотворила с мальчиком из «Терминатора»

После выхода на экраны фильма «Терминатор 2: Судный день» в 1991 году на исполнителя роли Джона Коннора обрушилась мировая известность. На тот момент Эдварду Ферлонгу было всего 13 лет. Ему прочили блестящую карьеру и ожидали, что он станет настоящим красавчиком. Поначалу все так и складывалось: Ферлонг активно получал новые роли в картинах, играл с Мэрил Стрип, Лиамом Нисоном или Джеффом Бриджесом. Последней его громкой работой стало участие в ленте «Американская история Икс» 1998 года.

А дальше Ферлонг покатился по наклонной в пропасть. У него начались проблемы со спиртным и запрещенными веществами. Он мог прийти на съемочную площадку нетрезвым или попросту сорвать работу. Эдвард неоднократно был задержан полицейскими — то за езду без водительских прав, то за пьяные дебоши в общественных местах. Режиссеры все меньше хотели работать с необязательным актером. Ферлонга даже не взяли на роль Коннора в «Терминатор 3» в 2003 году.

Сейчас, судя по снимкам в соцсетях, 45-летний актер выглядит старше своего возраста из-за лишнего веса и образа жизни последних лет. Эдвард иногда получает небольшие роли в малобюджетных картинах. Его личная жизнь тоже не заладилась: брак с актрисой Рейчел Белла закончился скандальным разводом, после которого его бывшая жена по суду запретила актеру видеться с ребенком.

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