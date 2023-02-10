Объективно далека от идеала: не поверите, что нашли французы в Наталье Водяновой

Красота, как известно, в глазах смотрящего. Однако это не мешает обществу обсуждать внешность признанных топ-моделей. Так, звезду мирового подиума Наталью Водянову куда больше боготворят за границей, чем в родной России.

Первым на ее красоту обратил внимание фотограф Алексей Васильев. Он увидел Наталью в школе моделей и сказал, что она поразительно похожа на французскую актрису Роми Шнайдер. С этого момента Водянова стала его подопечной.

Васильев относил ее фотографии в самые топовые российские издания, но никто не видел в девушке ничего особенного. До сих пор на родине Наталью считают некрасивой, потому что ее лицо довольно неприметное и скучное.

Но это не помешало ей стать топ-моделью мирового уровня. Снимками Водяновой заинтересовались зарубежные издания, особенно ее европейский типаж приглянулся французам. И это неудивительно, учитывая сходство Натальи с их любимицей Шнайдер: похожий тип лица, такие же раскосые пронзительные глаза, изящные черты и роскошные локоны.