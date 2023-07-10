Обаяние с килограммами ушло: какой была Ида Галич до экстремального похудения

Ида Галич прославилась как блогер и ведущая. Свой карьерный путь она начала с КВН, затем стала появляться на разных комедийных шоу-программах.

Поклонники ведущей заметили, что чем популярнее становится Галич, тем сильнее она худеет. Еще несколько лет назад у Иды были пухлые щеки и женственные округлые формы, но со временем она превратилась в худосочную женщину. Чрезмерная стройность пугает поклонников ведущей, которые призывают ее остановиться. Аномальная худоба не только лишает Иду обаяния, но и может быть опасной для здоровья.

Вот с чего началась эта история. Во время беременности Галич набрала 20 килограммов, после чего задумалась о похудении. Ида отказалась от сладостей и мучного, а также занялась спортом. Подписчики предполагали, что сбросить кило ведущей помогли лекарства для диабетиков.

Что касается лица, то здесь тоже не обошлось без сторонних вмешательств. Ида делала «уколы красоты», увеличила губы и скулы. Поэтому от ее милых щечек ничего не осталось.