Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс стали мужем и женой в 2012 году. Как оказалось, чтобы найти счастье, обоим пришлось отказаться от своих обещаний.

Будущие муж и жена познакомились еще в 90-х годах во время совместной работы. В то время Смирнова активно занималась журналистикой и писала речи для политических деятелей, будучи супругой искусствоведа Аркадия Ипполитова. Чубайс также был женат и строил политическую карьеру. Однако, несмотря на обстоятельства, оба заинтересовали друг друга, и их связь постепенно начала только укрепляться.

Не повлияли на чувства и публичные обещания обоих. Сначала Смирнова после неудачных отношений с Ипполитовым зареклась когда-либо выходить замуж. Чубайс же, как пишет «СтарХит », и вовсе в итоге отказался от своей супруги, которая в то время лежала в больнице и практически не общалась с мужем. Как признавалась до этого избранница политика, он может нарушить свое обещание лишь в самом исключительно случае и является глубоко порядочным человеком.

В итоге в 2012 году Смирнова и Чубайс сыграли свадьбу. Знаменитости вместе уже десять лет, а смелость, благодаря которой оба нарушили собственные обещания, только помогла им стать счастливыми.