Об уюте в доме можно забыть: астрологи назвали самых ужасных хозяек по знаку Зодиака

Эти женщины не заботятся о том, как выглядит их жилище.

Едва ли не каждая девочка слышала в детстве от мамы или другой взрослой женщины страшную тайну: если она не научится вкусно готовить и наводить порядок в доме, она никогда не выйдет замуж. Несмотря на то, что в последние годы этот стереотип уходит в прошлое, большинство мужчин по-прежнему хотят видеть рядом с собой такую спутницу жизни, которая может навести в доме уют на раз-два. Астрологи рассказали, представительницы каких знаков не входят в категорию идеальных хозяюшек. Их навыки в мытье посуды, протирании пыли и готовке минимальны, поэтому не стоит ждать от них усердия в хлопотах по дому.

Овен

Женщина-Овен воспринимает жизнь как парк развлечений, созданный, конечно же, исключительно для нее любимой. Поэтому всякие скучные дела и обязанности вроде стирки, уборки, глажки она старательно игнорирует - нет, в самом деле, вы же не собирались всерьез заставлять ее этим заниматься?

Немного лести и ласки мотивируют даму-Овна на хозяйственные подвиги, однако надолго ее пыла не хватает - она быстро найдет себе занятие поинтереснее.

Лев

Попросите Львицу помыть посуду - и получите такой же недоуменный взгляд, как у кота из мема, которому поднесли микрофон. Не для того уроженка огненного знака делала маникюр в дорогом салоне, чтобы надраивать грязные тарелки. Мужьям, детям и другим людям, живущим с Львицей в одном доме, следует помнить, что ее стихия - профессия и самореализация.

А вот заставлять ее вставать к плите не стоит - пусть лучше этим занимаются профессионалы.

Скорпион

Дама, рожденная под созвездием Скорпиона, скривит губы при виде слоя пыли на полочке. Но сама за пипидастром или влажной тряпочкой не побежит, вот еще.

Уроженки водного знака убеждены, что не царское это дело - с уборкой и прочими глупостями возиться.

Женщина-Скорпион - прирожденный лидер, который дома держит всех в узде и делегирует традиционно женские обязанности… да кому захочет, тому и делегирует. А за неподчинение следует строгая кара.

Стрелец

Стрельчиха убеждена: приготовить пирожки с тысяча и одной разновидностью начинки и связать для дома десяток ажурных салфеточек она и на пенсии успеет. А вот пока дух и тело молоды и подвижны, нужно брать от жизни все. Муж и дети не успевают даже сообразить, чем занята их жена и мама: сегодня она на йоге, послезавтра сплавляется по реке в Сибири, а через неделю принимает участие в конкурсе красоты.