Об отъезде из России не пожалел: Харатьян похвастался успехами сына

Дмитрий Харатьян считает себя патриотом, но единственного сына отправил за границу. Иван Харатьян уехал на Мальту, чтобы там закончить школу.

Актер объяснял это тем, что у его сына учеба в российской школе на задалась. Тогда он решил, что его ребенку нужно сменить обстановку и образовательное учреждение. И план сработал.

И хоть отпрыск артиста не пожалел об отъезде из России, оставаться на чужбине он не захотел. Харатьян-младший мог поступить в любой иностранный вуз, но, вернувшись в Москву, выбрал режиссерский факультет ВГИКа. И уже дал родителям повод для гордости.

В одном из шоу актер похвастался успехами сына. Оказалось, что Иван снял блестящую дипломную работу в стиле черной комедии. Талант начинающего постановщика не остался незамеченным, и теперь Харатьян-младший — желанный гость на кинофестивалях.