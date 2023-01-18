Об огромном дворце знали немногие: гляньте, как жила Инна Чурикова (фото)

Неприятная новость об уходе легендарной актрисы Инны Чуриковой поразила всех россиян. Последние годы жизни артистка любила проводить в роскошном загородном доме, о котором знали немногие.

Инна Михайловна дала ему ласковое прозвище «помещичья усадьба». На строительство дома в поселке Николина Гора ушло более десяти лет, но результат того стоил. Получился роскошный трехэтажный дворец в аристократическом стиле.

Несколько лет назад актриса участвовала в программе «На дачу!». Съемочная группа помогала делать Чуриковой ремонт в доме. Кирпичный особняк, окрашенный в бежевый оттенок, действительно напоминает усадьбу. С внешней стороны дом украшают балюстрады и колонны, а английские фонари гармонично дополняют атмосферу прошлых эпох.

Внутри особняк оформлен в классическом стиле. На первом этаже есть гостиные с каминным залом, кухня и столовая, а на верхнем этаже — спальня хозяев «усадьбы». Интерьер украсила дорогая раритетная мебель и предметы старины — комоды, абажуры, рояль и целая коллекция редкого антиквариата. Видно, что хозяева вложили душу в убранство загородного особняка.